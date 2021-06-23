Advertisements

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-6-2021  

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 23-6-2021

الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 23-6-2021

البرتقال الصيفي يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
التفاح المصري يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.
الكانتالوب يتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار شتلات الفاكهة في مصر 2021 اسعار الفاكهه والخضار اسعار الفاكهة والخضار اليوم اسعار الفاكهة فى سوق العبور اسعار الفاكهة فى سوق 6 اكتوبر اليوم اسعار الفاكهة اليوم في مصر 2021 اسعار الفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة اليوم اسعار الخضروات والفاكهة اسعار اطباق الفاكهة أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم أسعار الفاكهة اليوم مصر أسعار الفاكهة اليوم في مصر 2021 أسعار الفاكهة اليوم في مصر أسعار الفاكهة اليوم السبت أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء أسعار الفاكهة اليوم أسعار الخضروات والفواكه اليوم أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

غارة جوية تقتل العشرات في سوق مزدحم بإثيوبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعة و 17 دقيقة

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ نصف ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

01:25 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى