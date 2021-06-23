



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021.





مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021





سلوفاكيا × إسبانيا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max





السويد × بولندا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max





ألمانيا × المجر – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max





البرتغال × فرنسا - التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max



