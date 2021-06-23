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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:52 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021
سلوفاكيا × إسبانيا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max
السويد × بولندا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max
ألمانيا × المجر – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max
البرتغال × فرنسا - التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max
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