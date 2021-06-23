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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021

سلوفاكيا × إسبانيا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

السويد × بولندا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

ألمانيا × المجر – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

البرتغال × فرنسا - التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

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