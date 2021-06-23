Advertisements

محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر أعداد الأطفال مجهولي النسب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز – نائبة المحافظ، وعضوية كلًا من مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل - الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي- الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة ) ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه،مشيرًا إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال ( مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع إحتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلًا مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الإجتماعية والنفسية.

وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتم تسليمهم إلي أسرة بديلة.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ 34 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستعد لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

غارة جوية تقتل العشرات في سوق مزدحم بإثيوبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

01:25 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى