محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر أعداد الأطفال مجهولي النسب

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز – نائبة المحافظ، وعضوية كلًا من مديرو إدارات (الوحدة العامة لحماية الطفل - الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعي- الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة ) ومقرري وحدة حماية الطفل بمركزي كفر صقر وفاقوس.



أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم ( مجهولي النسب) بمركزي كفر صقر وفاقوس وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ م حتي تاريخه،مشيرًا إلى أن المجتمع يقع على عاتقه مسئولية حقوق الأطفال ( مجهولي النسب) في توفير الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع جميع إحتياجاتهم الأساسية بما يضمن عدم معاناتهم مستقبلًا مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة البديلة في تحقيق كل ذلك من الناحية الإجتماعية والنفسية.



وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المذكرة المقدمة من الوحدة العامة لحماية الطفل بشأن طلب تشكيل لجنة لحماية الأطفال المعثور عليهم وتم تسليمهم إلي أسرة بديلة.