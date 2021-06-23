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مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021

الإكوادور × بيرو – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5 Max

كولومبيا × البرازيل – الثانية فجر الخميس – على قناة beIN Sports HD 5 Max

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