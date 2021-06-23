



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021.





مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 23-6-2021





الإكوادور × بيرو – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5 Max





كولومبيا × البرازيل – الثانية فجر الخميس – على قناة beIN Sports HD 5 Max



