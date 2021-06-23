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اعترافات ديلر لاتجاره في مخدر الحشيش بإمبابة: كنت محتاج فلوس

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لاتجاره في مخدر الحشيش بإمبابة، حيث اعترف بإتجاره في المخدرات وضبط بحوزته على عدد من قطع الحشيش

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري الحشيش من أحد التجار،  لبيعها لزبائنه في المنطقة، ولجأ لتجارة المخدرات لضائقة مادية، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بإمبابة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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