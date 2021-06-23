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محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة منشأة أبو عمر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب السيد العبيدي رئيس مدينة منشأة ابو عمر معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مدينة منشأة أبو عمر أن الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفذ أعمال إنشاء محطه صرف صحي للمدينه بتكلفه ١٥٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٤١%، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في يناير ٢٠١٨ ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال ودخوله الخدمه في ديسمبر ٢٠٢٢ طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



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