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"المترو" يحصل على شهادة الأيزو فى السلامة والجودة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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حصلت شركة المترو على شهادة الأيزو، وتسلم قيادات الشركة المهندس على الفضالى، رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة دروع تكريم كممثلين للإدارة العليا للشركة، لما أبدوه تجاه سياسات السلامة والجودة، ووضع الراكب ومتطلباته فى بؤرة الاهتمام.

وقامت الشركة الأمريكية خلال الحفل بتكريم فريق عمل السلامة والجودة بالشركة، وتكريم فريق عمل التحكم المركزى ممثلا في كل من المهندس عصام منير مساعد رئيس الشركة للتحكم المركزى والمهندس أحمد عبد المولى مدير إدارة التحكم المركزى، والمهندسة أسماء حسين مهندس تحكم مركزى لجهودهم المبذولة فى إنشاء نظم السلامة والجودة والحفاظ عليها.

وأشادت الشركة بالجهود المبذولة من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة حيث تم تكريم أحمد عبد الهادى بكير مدير عام الإدارة والمتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق على الجهود المبذولة من فريق العمل الخاص به من العاملين بالإدارة.

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