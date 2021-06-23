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محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كرم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فريق الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي، نظرا لما حققوه من مراكز متقدمة في بطولة العالم للخماسي الحديث (ليزر - رن)، والتي جرى تنفيذها بجمهورية مصر العربية على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 8 - 12 يونيو 2021.

وتعتبر بطولة (ليزر - رن ) أحد مسابقات الخماسي الحديث والتي يتم التسابق فيها على المستوى الفردي ومستوى الفرق، وتشمل مسابقات للجرى ومسابقات للرماية الليزر.

شارك في البطولة أكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وتعد البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وحقق اللاعبين مراكز متقدمة على مستوى بطولة العالم في المراكز الآتية وهم: أدهم أسامة مجدي (المركز الخامس فرق والخامس عشر فردي تحت ١١ عام)، أحمد هاني علي عبد المحسن (المركز الخامس فرق والمركز الثالث عشر فردي تحت ١١ عام)، علي هاني علي عبدالمحسن (المركز العشرين فردي تحت ٩ أعوام)، ريناد هاني علي عبدالمحسن (المركز الرابع والعشرين فردي تحت ١٣ عام)، علي مصطفى البربري (المركز السابع والعشرين فردي تحت عام)، يوسف أحمد عثمان( المركز الواحد والثلاثون فردي تحت ١٥ عام).

كما جرى تكريم الكابتن هاني مصطفى جودة (رئيس الجهاز)، والكابتن محمد أحمد عبدالهادي (مدرب الجري) والكابتن حسام علي إبراهيم (مدرب الرماية).

وجاء التكريم بحضور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة، وأحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، وهاني فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وكلا من أعضاء مجلس الإدارة، إيمان المرسي ورضوى الشافعي.

وأكد الهجان، على دعمه الكامل للفريق ماديا ومعنويا وتقديم كافة التسهيلات متمنيا لهم مزيد من التقدم والحفاظ على المستوى المتميز فى السنوات القادمة.
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي

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