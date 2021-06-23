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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ميرفت حطب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات فى إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بحضور المستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للإستثمار.

واستعرض "محافظ بورسعيد " مع ميرفت حطب، خطة التطور السياحي الذى تشهده بورسعيد فى المنشآت السياحية والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها من مصاف المدن السياحية، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواجآ سياحيآ، يعود على المحافظة وأبناءها بالخير.

ومن جانبها، أعربت "ميرفت حطب" عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكده على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد.

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