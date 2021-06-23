الاحتفال بالإطلاق الرسمى للمنصة التعليمية والتطبيق الاليكترونى للأطباء







تحتفل اليوم النقابة العامة للاطباء بالإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول والمنصة التعليمية الالكترونية الخاصة بها في إطار التوجه الي التحول الرقمي الذي تهدف اليه النقابة لمواكبة التطور في العالم كله.



يفتتح الاحتفال الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء والدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة، والدكتور أسامه عبد الحي الأمين العام، وتقدم الدكتورة رانية العيسوي مسئولة هذه المبادرة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر والمشرف علي هذين المشروعين بشرح مختصر عن فكرة المشروعين



وتؤكد الدكتورة رانية العيسوي أن المنصة الإلكترونية للتعليم المستمر لنقابة الاطباء المصرية هي اول منصة الكترونية في مصر يتم اعتمادها من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وتتيح الحصول علي دورات أونلاين بساعات معتمدة في مختلف التخصصات وكذلك متابعة أحدث الأخبار الطبية من خلال المنصة أما تطبيق الهاتف المحمول فهو هدية النقابة لجموع أطباء مصر بالداخل والخارج حيث يتيح الوصول الي كافة خدمات النقابة من اي مكان وكذلك يوفر وسائل الدفع الالكتروني للاشتراكات وحجز الدورات التدريبية والرحلات والمصايف. كما يتيح لغير الاطباء المسجلين بالنقابة كذلك تصفح الأخبار والبحث عن الاطباء في مختلف التخصصات.



وتؤكد العيسوي أن الفضل في إخراج هذين

المشروعين بهذه الصورة المشرفة يرجع لشركة ذات خبرة واسعة في مجال البرمجيات وهي شركة داف للحلول الرقمية والتي قدمت كل الإمكانات التقنية اللازمة. كما يرجع الفضل كذلك لمسئولي الحاسب الآلي ولجنة التعليم الطبي المستمر ولجنة الإعلام بالنقابة وشركة زها للبرمجيات ذات التاريخ الطويل من التعاون مع النقابة في مجال حفظ المعلومات والتعاملات الالكترونية.



كما أنه في نهاية الاحتفال يتم توزيع شهادات التقدير علي المكرمين.



