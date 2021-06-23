Advertisements

الاحتفال بالإطلاق الرسمى للمنصة التعليمية والتطبيق الاليكترونى للأطباء

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements



تحتفل اليوم النقابة العامة للاطباء بالإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول والمنصة التعليمية الالكترونية الخاصة بها في إطار التوجه الي التحول الرقمي الذي تهدف اليه النقابة لمواكبة التطور في العالم كله.

يفتتح الاحتفال الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء والدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة، والدكتور أسامه عبد الحي الأمين العام، وتقدم الدكتورة رانية العيسوي مسئولة هذه المبادرة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر والمشرف علي هذين المشروعين بشرح مختصر عن فكرة المشروعين

وتؤكد الدكتورة رانية العيسوي أن المنصة الإلكترونية للتعليم المستمر لنقابة الاطباء المصرية هي اول منصة الكترونية في مصر يتم اعتمادها من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وتتيح الحصول علي دورات أونلاين بساعات معتمدة في مختلف التخصصات وكذلك متابعة أحدث الأخبار الطبية من خلال المنصة أما تطبيق الهاتف المحمول فهو هدية النقابة لجموع أطباء مصر بالداخل والخارج حيث يتيح الوصول الي كافة خدمات النقابة من اي مكان وكذلك يوفر وسائل الدفع الالكتروني للاشتراكات وحجز الدورات التدريبية والرحلات والمصايف. كما يتيح لغير الاطباء المسجلين بالنقابة كذلك تصفح الأخبار والبحث عن الاطباء في مختلف التخصصات.

وتؤكد العيسوي أن الفضل في إخراج هذين
المشروعين بهذه الصورة المشرفة يرجع لشركة ذات خبرة واسعة في مجال البرمجيات وهي شركة داف للحلول الرقمية والتي قدمت كل الإمكانات التقنية اللازمة. كما يرجع الفضل كذلك لمسئولي الحاسب الآلي ولجنة التعليم الطبي المستمر ولجنة الإعلام بالنقابة وشركة زها للبرمجيات ذات التاريخ الطويل من التعاون مع النقابة في مجال حفظ المعلومات والتعاملات الالكترونية.

كما أنه في نهاية الاحتفال يتم توزيع شهادات التقدير علي المكرمين.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعة و 19 دقيقة

غارة جوية تقتل العشرات في سوق مزدحم بإثيوبيا

منذ أقل من ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ أقل من ساعتين

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ نصف ساعة

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

01:25 م

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى