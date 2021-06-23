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وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي سامح شكري بنظيره الجزائري صبري_بوقدوم على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين ٢ حول ليبيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ".

وكان شكرى قد وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وسوف يؤكد الوزير خلال مشاركته في المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

كما سيشدد شكرى على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

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