صور-خلال جولة بالقرية الفرعونية.. ألفت عمر: دوري في "النهاردة يوم جميل"الأول من نوعه



كشفت الفنانة ألفت عمر عن دورها في فيلم النهارده يوم جميل، من بطولة باسم سمرا وأحمد وفيق وهنا شيحة ونجلاء بدر، من إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي.



واوضحت ألفت أنها تؤدي دور فتاة تدعى صفاء تتسم بالحقد والغل والحسد، مشيرة إلي أن تلك الشخصية هى الأولى من نوعها خلال مسيرتها الفنية، حيث أنها لم تؤدى ذلك الدور من قبل.



جاء ذلك على هامش زيارتها إلي القرية الفرعونية في الجيزة، حيث أبدت إعجابها الشديد بالجولة المائية، ومراسم تجسيد حياة المصريين القدماء في الزراعة والفلاحة والعديد من الأنشطة، مشيرة إلي إنها رأت الكثير من حياة الفراعنة خلال الزيارة وهو ما لم تشاهده خلال زيارتها إلي الأقصر وأسوان.





كما أبدت الفنانة ألفت عمر، انبهارها بصناعة ورق البردي والعطور، مؤكدة أنها عادت بالتاريخ إلي الوراء، لأنها رأت لأول مرة تجسيد حياة المصري القديم، لافتة إلي أن المكان يعطي طاقة إيجابية نظرا لكونه مزار سياحي متميز.