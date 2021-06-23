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بقرار من المحافظ.. «بغدادي» وكيلًا لمديرية الصحة ببني سويف

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الاربعاء، عن قرار الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بتكليف الدكتور احمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية، بعمل وكيل مديرية الصحة.

ونشرت صفحة مديرية الصحة ببني سويف، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تهنئة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف وجميع العاملين بالقطاع الصحي ببني سويف للدكتور احمد بغدادى مدير الطب العلاجي بالمديرية بصدور القرار.

وقّدم «بغدادي» الشكر لمحافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة، على ثقتهم بتكليفه للمنصب، مؤكدًا على إستكمال خطة التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال عدة محاور سواء تطوير منشآت أو سد النقص في الكوادر الطبية وتوفير جميع التخصصات.

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