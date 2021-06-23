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نائب فلسطيني: القضية الفلسطينية من أهم أولويات البرلمان العربي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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عبر النائب الفلسطيني صالح عوض ناصر، عضو البرلمان العربي، عن إمتنانه لما يقوم به البرلمان برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي، مشيرا الي أن القضية الفلسطينية ومن أهم أولويات البرلمان حيث يتم متابعتها بأدق التفاصيل، مما دفع الحكومات العربية للتضامن .

 

وتابع خلال كلمته باجتماع اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، إن الشعوب العربية تتعاطف مع القضية الفلسطينية ولمست الاهتمام بالقضية بشكل كبير .

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نائب فلسطيني القضية الفلسطينية القدس البرلمان العربي

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