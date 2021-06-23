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الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:20 م
غدير أحمد
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إشتدت المعارك خلال الساعات القليلة الماضية على مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لبحث امكانية الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى دخول فريق مصر المقاصة بقوة فى مفاوضات مع اللاعب وإدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر السابق.
وسبق وطلب المهاجم تأجيل المفاوضات معه لضمه إلى نهاية الموسم الحالى، من أجل دراسة جميع العروض المقدمة.
وخرج مروان محسن من حسابات الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فى الفترة الماضية لأسباب فنية.
وعلى الجانب الآخر، أبدي نادي الجونة رغبة في التعاقد مع مروان محسن في صفقة تتضمن تنازل الجونة عن بعض مستحقات والتر بواليا التي تقدر بمليون دولار.
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