الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

إشتدت المعارك خلال الساعات القليلة الماضية على مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لبحث امكانية الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى دخول فريق مصر المقاصة بقوة فى مفاوضات مع اللاعب وإدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر السابق.





وسبق وطلب المهاجم تأجيل المفاوضات معه لضمه إلى نهاية الموسم الحالى، من أجل دراسة جميع العروض المقدمة.





وخرج مروان محسن من حسابات الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فى الفترة الماضية لأسباب فنية.





وعلى الجانب الآخر، أبدي نادي الجونة رغبة في التعاقد مع مروان محسن في صفقة تتضمن تنازل الجونة عن بعض مستحقات والتر بواليا التي تقدر بمليون دولار.