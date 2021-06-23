شحن 3250 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 مترًا بغاطس 5 متر وذلك لشحن 3250 طن صودا كاويه من الميناء.