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شحن 3250 طن صودا كاويه من ميناء غرب بورسعيد
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:39 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 مترًا بغاطس 5 متر وذلك لشحن 3250 طن صودا كاويه من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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