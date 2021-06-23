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محافظ الشرقية: 12 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحي (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مشروعات مياه الشرب التي تتم داخل الشرقية تتم من خلال هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بينما جمعيات المجتمع المدني تقوم بتوصيل المياه للقرى التي لم يصل إليها المياه من خلال سيارات كبيرة مجهزة، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحي تتخطى 12 مليار جنيه.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح”، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من مشكلة مياه الشرب في قرى الحسينية وصان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قريبًا ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا هناك العديد من المشروعات التي يتم العمل فيها وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والمرافق وتوصيل الغاز، مؤكدًا أن النهضة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014 ساهمت في الانتهاء من 700 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه بجميع القطاعات بالمحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بها 509 قرية، كان المخدوم منها لا يتخطى 40 قرية حتى 2014، لافتًا إلى أنه تم توصيل الصرف الصحي لـ 215 قرية، وسيتم الانتهاء من 300 قرية بنهاية العام الحالي بجانب مشروعات المياه التي تتم لرفع نسبة نصيب الفرد من مياه الشرب.

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