Advertisements

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لسيدة مصرية تدعى سهير الديب، عبارة عن استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتهمت فيه اثنين من معاوني مباحث قسم شرطة البداري وهما: "م. ج" و"أ. ع" بالهجوم على منزلهم وتكسير محتوياته.

وعرضت السيدة في الفيديو الذي وصلت مدته إلى حوالي ٧ دقائق محتويات المنزل المكسورة حيث تم تكسير كل شيء في المنزل وبعثرة محتوياته على الأرض وتكسير شاشة عرض، وحتى دورة المياه تم تكسيرها أيضا.

وقالت السيدة في الفيديو: "أنا عايزة أعرف كل ده حصل لية! اتهجموا على بيتنا وكسروه لية! أبويا مش متهم في حاجة ولا عليه أي قضايا.. دول مخلوش حاجة في البيت سليمة.. ده ميرضيش ربنا.. ومش معنى إنك جاي تقبض على ابن عمه تروح تكسر البيت بتاعنا.. مفيش قانون في البلد يسمحلك تعمل كدة.. ومش ناقص بس غير إنك تيجي تهد حيطان البيت".

وأضافت السيدة: "أنا مش هسكت ومش هسيب حقي، وهطلع على النائب العام اقدم بلاغ في كل اللي عمل كدة، وهقدم استغاثات للرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء وكل المسؤولين، إية الافتراء ده! وحسبي الله ونعم الوكيل وأنا عايزة حقي بالقانون".

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ ثلث ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

ديباي يتسبب في رحيل منتظر لنجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

غارة جوية تقتل العشرات في سوق مزدحم بإثيوبيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

01:25 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى