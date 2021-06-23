"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لسيدة مصرية تدعى سهير الديب، عبارة عن استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتهمت فيه اثنين من معاوني مباحث قسم شرطة البداري وهما: "م. ج" و"أ. ع" بالهجوم على منزلهم وتكسير محتوياته.وعرضت السيدة في الفيديو الذي وصلت مدته إلى حوالي ٧ دقائق محتويات المنزل المكسورة حيث تم تكسير كل شيء في المنزل وبعثرة محتوياته على الأرض وتكسير شاشة عرض، وحتى دورة المياه تم تكسيرها أيضا.وقالت السيدة في الفيديو: "أنا عايزة أعرف كل ده حصل لية! اتهجموا على بيتنا وكسروه لية! أبويا مش متهم في حاجة ولا عليه أي قضايا.. دول مخلوش حاجة في البيت سليمة.. ده ميرضيش ربنا.. ومش معنى إنك جاي تقبض على ابن عمه تروح تكسر البيت بتاعنا.. مفيش قانون في البلد يسمحلك تعمل كدة.. ومش ناقص بس غير إنك تيجي تهد حيطان البيت".وأضافت السيدة: "أنا مش هسكت ومش هسيب حقي، وهطلع على النائب العام اقدم بلاغ في كل اللي عمل كدة، وهقدم استغاثات للرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء وكل المسؤولين، إية الافتراء ده! وحسبي الله ونعم الوكيل وأنا عايزة حقي بالقانون".