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نبيلة عبيد عن محمد رمضان:"ممثل هايل بيعجبني شغله و أفكاره"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بلقاء الفنان محمد رمضان،وذلك خلال تواجدها في مدينة دبي، مُعبرة عن حبها الشديد له وإعجابها بأفكاره، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة لها برفقة الفنان محمد رمضان، وعلقت عليها قائلة :"مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي، لقاء فيه كثير من الاحترام و اللياقه و الحاجات الجميلة يا رب الخير دايما للجميع".

وتابعت نبيلة عبيد قائلة :"محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله و أفكاره و بتابع دايما اعماله الفنية
وحشتوني".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد الدرامية مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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