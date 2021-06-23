عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج أحمد المهدي، وذلك بعد أزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات التي ظل بها حتى وفاته، وأعلن عن ذلك الخبر الفنان حسام داغر، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر حسام داغر صورة للمخرج الراحل أحمد المهدي، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة صديقي المخرج الجميل أحمد المهدي، الفاتحة على روحه".





ومن أهم أعمال المخرج الراحل فوازير "مسلسليكو" للفنان محمد هنيدي، وفيلم "بحر النجوم" الذي قامت ببطولته هيفاء وهبى ووائل كافوري وكارول سماحة، ومسلسل "عروس البحر"،ومسلسل "الجراج"