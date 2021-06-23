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هاني شنودة:" أرفض الهجوم على مطربي للمهرجانات"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أكد الموسيقار هاني شنودة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" على رفضه للهجوم الشديد الذي يوجه دائمًا لمطربي المهرجانات الشعبية. 

حيث كتب منشورًا قال فيه:" أرفض التقليل من مطربى المهرجانات والهجوم عليهم، فالموسيقى لغة عالمية وهؤلاء المطربين لم يخترعوا موسيقى جديدة لكى نهاجمها أو نقلل منها". 

وأضاف:" بالطبع أنا أرفض الكلمات غير اللائقة التي يقدمونها في أغنياتهم لأن تلك الأغنيات هي رمز للفن المصري وأنا أرفض أن يقدم الفن المصري بهذا الشكل الرديء.


وكان الموسيقار هاني شنودة قد أحيى مؤخرًا حفلاً موسيقياً على مسرح الساقية، وشارك في الحفلة العديد من المواهب هم المطربة وجدان، وأحمد وإسلام.

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