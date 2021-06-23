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وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:03 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي".

 

وتابع بلينكن: "أفضل طريق للتعامل مع التغيرات الدولية هي بالعمل معا ونتعاون لنحافظ على أمننا في ظل التهديدات الجديدة".

 

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيزور فرنسا وإيطاليا بعد ألمانيا لتنسيق الجهود والتعاون.

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