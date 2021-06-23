وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي".

وتابع بلينكن: "أفضل طريق للتعامل مع التغيرات الدولية هي بالعمل معا ونتعاون لنحافظ على أمننا في ظل التهديدات الجديدة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيزور فرنسا وإيطاليا بعد ألمانيا لتنسيق الجهود والتعاون.