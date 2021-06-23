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وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:03 م
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في
تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات
سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي".
وتابع بلينكن: "أفضل طريق للتعامل
مع التغيرات الدولية هي بالعمل معا ونتعاون لنحافظ على أمننا في ظل التهديدات الجديدة".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيزور
فرنسا وإيطاليا بعد ألمانيا لتنسيق الجهود والتعاون.
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