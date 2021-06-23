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المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام'

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامً للمجلس، ندبًا كليًا من مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، صباح اليوم الأربعاء، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة، لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن وجود المستشار محمود فوزي، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية؛ نظرًا لتمتعه بخبرات طويلة.

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