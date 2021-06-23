موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم والتى اسفرت عن وقوع الفراعنة فى مجموعة قوية تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





وأصبح موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صعب التواجد فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم خاصة بعد رفض الريدز ارسال محمد صلاح للمنتخب الأولمبي.





وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قرر ضم محمد صلاح خلال مشاركة الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، من بين الثلاثي فوق السن ولكن أصبحت مشاركته صعبة بسبب رفض فريقه.





ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على جنوب إفريقيا وديًا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.