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"الهجرة" تطلق معسكر للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو المقبل.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن أنه تم تنفيذ 4 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

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