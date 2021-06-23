Advertisements

ميركل: الوباء لم ينته وألمانيا لا تزال على المحك

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن مستويات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا اصبحت تحت السيطرة، لكن حالات الإصابة بأحد أنواع الدلتا آخذة في الارتفاع، وينبغي للبلاد أن تمارس الحكم السليم حتى لا تخاطر بما حققته.

وقالت للمشرعين في مجلس النواب في البوندستاغ "الوباء لم ينته بعد. ما زلنا على جليد رقيق".

وعلي صعيد آخر، قال البنك الدولي والاتحاد الأفريقي إنهما سيعملان سويًا لتسريع التطعيمات ضد كوفيد -19 لما يصل إلى 400 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا، لتعزيز الجهود لتطعيم 60٪ من سكان القارة بحلول عام 2022.

وفي بيان مشترك، قال البنك الدولي والاتحاد الأفريقي إن اتفاقهما سيوفر الموارد اللازمة لمبادرة فريق العمل المعني بالحصول على لقاحات في أفريقيا (AVATT)، مما يسمح للدول بشراء ونشر المزيد من اللقاحات. وستكمل هذه المبادرة الجهود الجارية بالفعل من خلال برنامج تبادل لقاحات COVAX، الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية. وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن أكثر من نصف الدول الفقيرة التي تتلقى جرعات فيروس كورونا لا تملك إمدادات كافية للاستمرار.

وتأتي مبادرة البنك الدولي الجديدة وسط نقص ناجم جزئيًا عن تأخر التصنيع وانقطاع الإمدادات الهندية، مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات مع انتشار الموجة الثالثة من الإصابات في جميع أنحاء إفريقيا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "يسعد البنك الدولي أن يدعم البلدان الأفريقية من خلال هذه الشراكة مع الاتحاد الأفريقي لتقديم مئات الملايين من الجرعات بسرعة.. البلدان بحاجة ماسة إلى المزيد من المسارات للحصول على لقاحات تتناسب مع احتياجاتها ولها جداول تسليم مبكرة."

كما قال سترايف ماسييوا، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات الأفريقية مثل بنك التصدير والاستيراد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض سيوفر القدرة على تطعيم 400 مليون شخص على الأقل، أو 30٪ من إجمالي السكان الأفارقة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول تكلفة المبادرة، لكن ستأتي الأموال من 12 مليار دولار قدمها البنك الدولي لتمويل اللقاحات وتوزيعها. وقال البنك إنه يتوقع دعم جهود التطعيم في 50 دولة، ثلثاها في إفريقيا، بحلول نهاية يونيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والاتحاد الأفريقي ميركل كورونا

أخبار تهمك

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ نصف ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية كورونا

نيابة عن الرئيس.. وزيرة الصحة تلقي كلمة باجتماع الاتحاد الإفريقي لتوفير لقاح كورونا

إفريكسيم بنك يرصد 2 مليار دولار لتمويل شراء لقاحات كورونا لدول الاتحاد الإفريقي

البنك الدولي : نعمل على توحيد عقود لقاحات كوفيد-19

البنك الدولي يتوقع تمويل لقاحات "كوفيد 19" بـ 1.6 مليار دولار

فيتنام توضح أولويات المرحلة الأولى من لقاحات COVID-19

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى