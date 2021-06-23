روسيا تستعد لتعزيز العلاقات العسكرية مع ميانمار

أفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أبلغ زعيم المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ أن موسكو ملتزمة بتعزيز العلاقات العسكرية معها.



واتهم نشطاء حقوقيون موسكو بإضفاء الشرعية على المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في 1 فبراير، من خلال استمرار الزيارات الثنائية وصفقات السلاح. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله في اجتماع يوم الثلاثاء "نحن مصممون على مواصلة جهودنا لتقوية العلاقات الثنائية على أساس التفاهم والاحترام والثقة المتبادلين التي نشأت بين بلدينا".



كان مين أونج هلينج في العاصمة الروسية لحضور مؤتمر أمني، وقد التقى في وقت سابق نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي. وقد نمت العلاقات الدفاعية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث قدمت موسكو تدريبات عسكرية ومنحًا جامعية لآلاف الجنود، فضلًا عن بيع أسلحة لقائمة سوداء للجيش وضعتها عدة دول غربية.



تم إلقاء القليل من الضوء على كيفية تطور التعاون بين روسيا وميانمار وما إذا كانت موسكو مستعدة لبيع المزيد من المعدات العسكرية هناك.



ومنذ أن استولى الجيش على السلطة وأطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، قامت القوات بقمع المظاهرات والإضرابات المؤيدة للديمقراطية وقتلت واعتقلت مئات المتظاهرين. وكرر مين أونج هلاينج، في كلمة أمام مؤتمر في موسكو يوم الأربعاء، أن الجيش تولى السلطة بالقوة لأن حزب سو كي فاز في الانتخابات عن طريق التزوير - وهو اتهام رفضته لجنة الانتخابات السابقة والمراقبون الدوليون.



كما قال أليكسي كيريشينكو، الأستاذ المساعد في معهد الدول الآسيوية والأفريقية بجامعة موسكو الحكومية، إنه نظرًا لكون ميانمار أحد أسواق التصدير التقليدية للأسلحة الروسية، فإن التوترات المتزايدة هناك توفر لموسكو فرصة جيدة لزيادة المبيعات العسكرية. وقال "هذا يجعل من الممكن لروسيا إبرام عقود مربحة... الوضع في البلاد صعب للغاية والجيش البورمي يحتاج إلى بناء قدراته العسكرية".



اشتبكت قوات الأمن الميانمارية المدعومة بالسيارات المدرعة يوم الثلاثاء مع مجموعة حرب عصابات تم تشكيلها حديثًا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة، مما أسفر عن سقوط شخصين على الأقل. وقالت روسيا في مارس إنها تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في ميانمار. وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء مين أونج هلاينج خلال زيارته لموسكو.

