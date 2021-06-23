مصرع سائق في إنقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي بني سويف

لقي سائق مصرعه، في حادث سير، وقع، اليوم الاربعاء، إثر انقلاب سيارة نقل بعد كارتة «بياض العرب» بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.



وأستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي «شحته محمود فتحى» 29 سنة، سائق، مقيم محافظة الدقهلية، جثة هامدة، نقلته سيارة لاإسعاف رقم (2768) من موقع حادث سير، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق المحافظة.



وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لإعادة حركة المرور لطبيعتها، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

