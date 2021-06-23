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"كدابين وتعبوك" أحدث مفاجأت وليد منصور مع يارا محمد

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح المنتج وليد منصور برومو اغنية "كدابين وتعبوك" للمطربة الشعبية يارا محمد عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومن المقرر طرح الاغنية خلال الايام القليلة المقبلة وهي من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو.

وقال وليد منصور انه يتنبأ بمستقبل واعد للمطربة يارا محمد لقوة صوتها ويراهن علي نجاحها مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات الشعبية في مصر خلال فترة قصيرة.

ويعكف وليد علي وضع لمساته النهائية علي البوم "صيف بارد جدا" المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة ويضم خلاله كوكبة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي من أبرزهم "وائل جسار وسميرة سعيد ومدين ومحمد جمعة ورزان وهيثم شاكر" واخرون.

وفي سياق اخر يسافر فريق عمل "أهل الكهف" للمغرب لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم هناك ومن المقرر تحديد موعد عرضه عقب انتهاء التصوير.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.


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