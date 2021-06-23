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البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تباين بأداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.685 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة.

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