البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.685 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة.