Advertisements

اليورو يرتفع قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفع اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يُعقد في وقت لاحق الخميس 22 ابريل، حيث من المتوقع أن تؤدي أي تعليقات إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد أو تلميحات بخفض مشتريات السندات إلى دفع العملة الموحدة للارتفاع سريعا.

ومن غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتعديل سياسته حين يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس، لكن محللين يقولون إن هذا الاجتماع سيمهد الطريق لآخر في يونيو حزيران، حين من المنتظر أن يقرر صانعو السياسات ما إذا كانوا سيبطئون مشتريات السندات.

وجرى تداول اليورو عند 1.2033 دولار، مرتفعا 0.1% خلال الجلسة وغير بعيد عن أقوى مستوياته منذ الثالث من مارس آذار. وربحت العملة الأوروبية المشتركة ما يصل إلى 3% مقابل الدولار منذ بداية أبريل نيسان.

وقال إستراتيجيون لدى آي.إن.جي في مذكرة بحثية "نتوقع أن يكون لاجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم أثرا محدودا على اليورو". وضغطت مكاسب اليورو على الدولار، الذي تراجع إلى 107.87 ين، قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

والدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية إذ يقلص تبدد مكاسب عوائد سندات الخزانة الأميركية ميزة أسعار الفائدة على الدولار.

ويعتري الضعف المعنويات تجاه الدولار إذ عكس صعود الشهر الماضي في عوائد سندات الخزانة مساره، لكن بعض المحللين يقولون إن التوقعات على المدي الأطول تظل إيجابية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي وتقدم حملات التطعيم من فيروس كورونا.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3938 دولار بارتفاع 0.1% خلال الجلسة. وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية إلى 6.4820 مقابل الدولار ليبلغ أقوى مستوياته منذ 12 مارس آذار.

وسجل الدولار الكندي في أحدث تعاملات 1.2494 مقابل نظيره الأميركي، ليستقر خلال الجلسة. وكان الدولار الكندي ارتفع لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء.

وجرى تداول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار الأميركي، بدعم من تكهنات بأن البنكين المركزيين للبلدين من المرجح على نحو متزايد أن يقتدوا بالنموذج الكندي بسبب تحسن الآفاق الاقتصادية.

 

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ نصف ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى