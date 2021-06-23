Advertisements

وزير الخارجية: نسعى لإجراء انتخابات حرة وإخراج المسلحين الأجانب من ليبيا (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته لتواجده في برلين؛ للمشاركة في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا؛ لدعم ليبيا خلال عمليتها السياسية؛ لينعكس مجددًا على نتائج الحوار السياسي الليبي، والذي دعمه مجلس الأمن.

وأضاف "شكري"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في الرابع والعشرون من ديسمبر، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الاجانب، والتعامل مع قضايا الميليشيات، لافتًا إلى أن هذه تمثل مطالب الشعب الليبي حتى يعرب عن رغباتهم السياسية أنهم يريدون استقرار ونزاهة وسلامة أراضي ليبيا.

وتابع وزير الخارجية، أن التطبيق الفعال لهذه العوامل يجعل الشعب الليبي يمضى قدمًا لاستعادة بلدهم والسيطرة على مواردها، وهذا ما أنتجه الحوار الوطني الليبي، متوقعًا أن تعزز نتائج مناقشات مؤتمر برلين هذا العوامل وتقدم طريق للأمام من أجل عملية ليبية- ليبية لتحقيق جميع الأهداف المذكورة.

أخبار تهمك

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ نصف ساعة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى