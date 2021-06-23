وزير الخارجية: نسعى لإجراء انتخابات حرة وإخراج المسلحين الأجانب من ليبيا (فيديو)

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته لتواجده في برلين؛ للمشاركة في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا؛ لدعم ليبيا خلال عمليتها السياسية؛ لينعكس مجددًا على نتائج الحوار السياسي الليبي، والذي دعمه مجلس الأمن.



وأضاف "شكري"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في الرابع والعشرون من ديسمبر، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الاجانب، والتعامل مع قضايا الميليشيات، لافتًا إلى أن هذه تمثل مطالب الشعب الليبي حتى يعرب عن رغباتهم السياسية أنهم يريدون استقرار ونزاهة وسلامة أراضي ليبيا.



وتابع وزير الخارجية، أن التطبيق الفعال لهذه العوامل يجعل الشعب الليبي يمضى قدمًا لاستعادة بلدهم والسيطرة على مواردها، وهذا ما أنتجه الحوار الوطني الليبي، متوقعًا أن تعزز نتائج مناقشات مؤتمر برلين هذا العوامل وتقدم طريق للأمام من أجل عملية ليبية- ليبية لتحقيق جميع الأهداف المذكورة.