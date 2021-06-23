Advertisements

معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية الثلاثاء 22 يونيو أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في يونيو الجاري إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وسط تخفيف مطرد لقيود فيروس كورونا.

وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو تحسن إلى -3.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018، من -5.1 في مايو الماضي.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 1.5 نقطة في يونيو الجاري إلى -4.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 .

 

أخبار تهمك

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من نصف ساعة

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى