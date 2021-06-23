بلينكين: نوردستريم 2 هو مشروع روسي يقوض أوكرانيا

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، خط أنابيب الغاز نوردستريم 2 بأنه مشروع جيوسياسي روسي يقوض أمن أوكرانيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد ضمان ألا تستخدم روسيا الطاقة كأداة قسرية ضد أي دولة أوروبية.





وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في برلين بعد لقاء نظيره الألماني هيكو ماس، قال بلينكين إن واشنطن مصممة على معرفة ما إذا كان بإمكانها تحقيق شيء إيجابي من وضع صعب وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا. واضاف بلينكين: "يظل هدفنا ضمان عدم تمكن روسيا من استخدام الطاقة كأداة قسرية كسلاح ضد أوكرانيا أو أي شخص آخر في أوروبا".





تعارض واشنطن خط أنابيب نوردستريم 2 الذي سيضاعف صادرات الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. سيساعد المشروع، الذي اكتمل الآن بنسبة 95٪، روسيا على تقليص صادرات الغاز عبر أوكرانيا، مما يحرم كييف من رسوم العبور المربحة. وتريد ألمانيا، الحليف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي والتي سعى معها الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإصلاح العلاقات المتوترة خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، استكمال خط الأنابيب البالغ 11 مليار دولار.





خلص تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أرسل إلى الكونجرس في مايو إلى أن شركة Nord Stream 2 AG - الشركة التي تقف وراء خط الأنابيب إلى ألمانيا - ومديرها التنفيذي، ماتياس وارنيغ، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انخرطوا في نشاط خاضع للعقوبات.



