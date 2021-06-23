تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

بات النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة القارية، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، في رادس.





وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.





ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل مع الترجي التونسي بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في القاهرة السبت المقبل، لحسم تأهله رسميًا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





كما أن خسارة الأهلي بهدف دون رد تذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح ويستطيع المارد الأحمر وقتها حسم تأهله أيضًا.





وستقام مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري، في القاهرة.