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بريطانيا تنفي إطلاق روسيا طلقات تحذيرية على مدمرتها بالقرب من شبه جزيرة القرم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت روسيا، الثلاثاء، إنها أطلقت طلقات تحذيرية وألقت قنابل على طريق مدمرة بريطانية تبحر في البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية روسية على سفينة HMS Defender التابعة للبحرية الملكية، التي أبحرت في البحر الأسود في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تعترف بالتأكيدات على وضع قنابل في طريقها. وقالت وزارة الدفاع في بيان على تويتر "نعتقد أن الروس كانوا يجرون تدريبات على إطلاق النار في البحر الأسود وقدموا للمجتمع البحري تحذيرات مسبقة بشأن نشاطهم."

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الحادث أظهر أن "سياسات روسيا العدوانية والاستفزازية" في البحر الأسود وبحر آزوف القريب تشكل "تهديدًا مستمرًا لأوكرانيا وحلفائها"، ودعا الناتو إلى التعاون مع أوكرانيا في البحر الأسود.

فقد استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمتها من أوكرانيا في عام 2014 وتعتبر المناطق المحيطة بساحل شبه الجزيرة من المياه الروسية. تعتبر الدول الغربية شبه الجزيرة جزءًا من أوكرانيا وترفض مطالبة روسيا بالبحار المحيطة بها.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن السفينة البريطانية غادرت المياه الروسية بعد وقت قصير من الحادث بعد أن غادرت لمسافة 3 كيلومترات داخلها. وأضافت أن المواجهة وقعت بالقرب من كيب فيولنت، وهو معلم بارز على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم بالقرب من ميناء سيفاستوبول مقر أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود.

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