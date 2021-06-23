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الاتحاد الهولندي يعلن ارتداء فاينالدوم شارة خاصة في دور الـ16

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن قائد المنتخب جيورجينهو فاينالدوم، سيرتدي شارة خاصة تحمل عبارة "حب واحد" خلال مباراة الفريق في دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم الأحد المقبل في بودابست.

وقال فاينالدوم في بيان اليوم الأربعاء: "نحن ضد كل أشكال الإقصاء والتمييز، نأمل من خلال هذه الطريقة أن ندعم كل من يشعر بالتمييز ضده في أي مكان في العالم".

وكان البرلمان المجري قد وافق في 15 يونيو الجاري على مشروع قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحمل القانون أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء المجري اليميني المحافظ فيكتور أوربان.

كذلك ارتدى حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني مانويل نوير، شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، الذي عادة ما يجرى استخدامه كرمز من جانب جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضه لخطط مدينة ميونخ الألمانية لإضاءة إستاد أليانز أرينا بألوان قوس قزح خلال مباراة المنتخبين الألماني والمجري التي يحتضنها الإستاد اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في يورو 2020.

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شارة خاصة في دور الـ16 الاتحاد الهولندي يعلن ارتداء فاينالدوم (يورو 2020)

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