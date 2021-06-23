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الحكومة توافق على تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمى وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتأتى هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة فى تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحى بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.

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