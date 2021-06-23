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الحكومة توافق على مد خدمة 802 طبيبا بشريا فى ظل ظروف كورونا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزيرة الصحة والسكان بشأن مد خدمة 802 طبيب بشري بوظيفة أخصائي طب بشري بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في ضوء الحاجة الماسة لجهود جميع الأطباء، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة لجميع المرضى خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة "كورونا".

كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على عدد 4 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية، وهي مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس ـ مركز إسنا ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها.

وتضمنت مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات ـ مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي، ومساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا ـ محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في اقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ومساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة.

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