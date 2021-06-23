القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا في يورو 2020





تقام اليوم الأربعاء مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا والتي تجمعهما على ملعب إستاد لاكارتوخا لحساب مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي ستنقل فيه تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس بينما يمكن مشاهدتها أيضًا عبر القنوات التالية :-





Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

RTE Two

HRT 2 HD

1TV Georgia

beIN Sports FR HD 1

TVP 1 HD

TVP Sport HD

SuperSport HD 2 alb

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 3 Max