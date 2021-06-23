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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا في يورو 2020
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:00 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الأربعاء مباراة إسبانيا ضد سلوفاكيا والتي تجمعهما على ملعب إستاد لاكارتوخا لحساب مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في الوقت الذي ستنقل فيه تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس بينما يمكن مشاهدتها أيضًا عبر القنوات التالية :-
Sky Sport Uno Italia
ANT 1 (Greece)
RTE Two
HRT 2 HD
1TV Georgia
beIN Sports FR HD 1
TVP 1 HD
TVP Sport HD
SuperSport HD 2 alb
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 3 Max
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