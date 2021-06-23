Advertisements

رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم تسليم منحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي بنك ناصر الاجتماعي، وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم، وعدد من الدارسين المستحقين، وذلك اليوم الأربعاء.

صرح رئيس الجامعة أنه طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ ألف جنية لكل طالب، ومبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًّا، تصرف لمدة عام لحاملي الماجستير، وعامين لحاملي الدكتوراه، من المستحقين لمنحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

أكد أنه تم اليوم منح الدفعة الأولى لعدد ٧ من طلاب الماجستير بمبلغ ١٢.٥٠٠ جنيه، كما تم منح مبلغ ١٠،٠٠٠ جنية لعدد ١٠ طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه تقديرًا لتميز مستوى الخطط البحثية المقدمة، والتي تهتم جميعها بالجانب التطبيقي، وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ نصف ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى