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رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:13 م
الفيوم: ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم تسليم منحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي بنك ناصر الاجتماعي، وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم، وعدد من الدارسين المستحقين، وذلك اليوم الأربعاء.
صرح رئيس الجامعة أنه طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ ألف جنية لكل طالب، ومبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًّا، تصرف لمدة عام لحاملي الماجستير، وعامين لحاملي الدكتوراه، من المستحقين لمنحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
أكد أنه تم اليوم منح الدفعة الأولى لعدد ٧ من طلاب الماجستير بمبلغ ١٢.٥٠٠ جنيه، كما تم منح مبلغ ١٠،٠٠٠ جنية لعدد ١٠ طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه تقديرًا لتميز مستوى الخطط البحثية المقدمة، والتي تهتم جميعها بالجانب التطبيقي، وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
صرح رئيس الجامعة أنه طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ ألف جنية لكل طالب، ومبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًّا، تصرف لمدة عام لحاملي الماجستير، وعامين لحاملي الدكتوراه، من المستحقين لمنحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
أكد أنه تم اليوم منح الدفعة الأولى لعدد ٧ من طلاب الماجستير بمبلغ ١٢.٥٠٠ جنيه، كما تم منح مبلغ ١٠،٠٠٠ جنية لعدد ١٠ طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه تقديرًا لتميز مستوى الخطط البحثية المقدمة، والتي تهتم جميعها بالجانب التطبيقي، وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
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