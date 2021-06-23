76760 مواطنًا حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بالقليوبية في مراكز التطعيم منذ بدء التطعيمات وحتى الأن بلغ 76760 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و12971 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية بالمراكز المختلفة.



وبحسب بيان صحة القليوبية، فأن متلقي اللقاح بمستشفى كفر شكر المركزي جرعة أولى 13748، وجرعة ثانية 2985، ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب جرعة أولى 12311 جرعة أولى، و2411 جرعة ثانية ومركز طبي حجازي بشبرا، و12597 جرعة أولى و2710 جرعة ثانية.



وفي مستشفى رمد بنها 11278 جرعة أولى و788 جرعة ثانية، ومركز صحي الأحراز بشبين القناطر جرعة أولى 6978، وجرعة ثانية 1120، ومركز طبي سندبيس بالقناطر، و5451 جرعة أولى و1159 جرعة ثانية، ومركز طبي مشتهر 6469 جرعة أولى و741 جرعة ثانية، ومركز طبي الحي الثاني العبور 4816 جرعة أولى و594 جرعة ثانية وبنك الدم الإقليمي بأسنيت كفر شكر 3112 جرعة أولى و463 جرعة ثانية.



في سياق أخر قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية والمستشفيات التابعة لها تقدم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيين العلاج الطبيعي، بإشراف الدكتور حسام البكري مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية ضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا ولتحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسى والعضلي والتخفيف من أثار أعراض الفيروس مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافي للمرضى.



أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أخصائيين العلاج الطبيعى يقومون بجهود مكثفة على مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا، بإجراء التمارين التنفسية والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويسهم في شفاءهم.