رئيس محلية النواب: التصالح في مخالفات البناء سيستغرق وقتًا لتطبيقه

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدى ملك حول سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط الى الحيز العمرانى ومراجعة ملف التصالح فى مخالفات البناء.



من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى سعة الصدر لأنه سيستغرق وقتًا لتطبيقه.





وأضاف السجينى خلال اجتماع اللجنة، قائلًا: "التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين وثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف، والمهم أننا أخذنا خطوة في هذا الطريق ولم ندفن رؤوسنا في الرمال، ولولا التصالح فى مخالفات البناء ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها الى الأحوزة العمرانية ".





وعلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قائلًا:" هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل ولا نستطيع بسببها مد المرافق، وهناك بيوت كانت تهتز عند الحفر، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لانها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق مشيرًا إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وكان قد شهد اجتماع اللجنة، اليوم، هجومًا من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى، واتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر وأكبر أزمة تواجههم.

