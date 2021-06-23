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كوريا الشمالية: لا نفكر في أي اتصال مع الولايات المتحدة
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:15 م
منار طارق
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قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جوون، اليوم الأربعاء، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الرسمية لوسائل الإعلام الرسمية، إن كوريا الشمالية لا تدرس أي اتصال مع الولايات المتحدة. واضاف "نحن لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن وجودها، الأمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان، ولن يستغرق سوى وقتًا ثمينًا".
جاءت تصريحاته بعد أن قال المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية في سيول يوم الاثنين إنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبًا" على الحوار من بيونغ يانغ.
كان برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مشكلة مستعصية لواشنطن لسنوات وفي محاولة لتغيير ذلك، أجرت إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة للسياسة وقالت إنها ستبحث عن طرق "محسوبة وعملية" لإقناع بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي. وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيان يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تفسر إشارات من كوريا الشمالية "بطريقة خاطئة".
وكان كيم يو جونغ، وهو مسؤول كبير في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، يرد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال يوم الأحد إنه يعتبركلمة ألقاها كيم جونغ أون مؤخرًا حول الاستعداد لكل من المواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة "إشارة مثيرة للاهتمام".
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