Advertisements

كوريا الشمالية: لا نفكر في أي اتصال مع الولايات المتحدة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جوون، اليوم الأربعاء، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الرسمية لوسائل الإعلام الرسمية، إن كوريا الشمالية لا تدرس أي اتصال مع الولايات المتحدة. واضاف "نحن لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن وجودها، الأمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان، ولن يستغرق سوى وقتًا ثمينًا".

جاءت تصريحاته بعد أن قال المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية في سيول يوم الاثنين إنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبًا" على الحوار من بيونغ يانغ.

كان برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مشكلة مستعصية لواشنطن لسنوات وفي محاولة لتغيير ذلك، أجرت إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة للسياسة وقالت إنها ستبحث عن طرق "محسوبة وعملية" لإقناع بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي. وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيان يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تفسر إشارات من كوريا الشمالية "بطريقة خاطئة".

وكان كيم يو جونغ، وهو مسؤول كبير في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، يرد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال يوم الأحد إنه يعتبركلمة ألقاها كيم جونغ أون مؤخرًا حول الاستعداد لكل من المواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة "إشارة مثيرة للاهتمام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية الولايات المتحدة

أخبار تهمك

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ نصف ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن عن مكان انعقاد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تشن هجوماً على أمريكا من منصة الأمم المتحدة

كوريا الشمالية ترفض العرض الأمريكي لمحادثات ديسمبر

شقيقة كيم جونغ أون تهدد بتحرك ضد كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية: "لا ضرورة" لاستئناف المحادثات مع أمريكا

كوريا الشمالية تصف زعيم الجارة الجنوبية بأنه "ببغاء أمريكا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى