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بهذه الطريقة.. هاني رمزي يروج لمسرحية "أبو العربي"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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روج الفنان هاني رمزي لمسرحيته الجديدة"أبو العربي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر هاني رمزي صورة له من كواليس المسرحية، وعلق عليها قائلاً:" أبو العربي راجع يوم ١ يوليو على مسرح طيبه مول".




ويشارك في المسرحيه عدد من النجوم حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي، محمد جمعة، عمرو عبد العزيز، تأليف وإخراج تامر كرم.




يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي فيلم قسطي بيوجعني، وشاركة في البطولة مايا نصري، حسن حسني، مصطفى أبو سريع، إخراج إيهاب لمعي.

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