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محمد هنيدي عن المخرج الراحل أحمد المهدي:"فقدنا إنسان محترم ورائع"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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نعى الفنان محمد هنيدي المخرج الراحل أحمد المهدي، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض، بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر". 


كتب محمد هنيدي تغريدة جديدة قال فيها :"البقاء لله في المخرج الكبير أحمد المهدي ربنا يرحمه ويصبر اهله يارب فقدنا إنسان محترم ورائع على المستوى الشخصي ومخرج مبدع وموهوب وصديق عزيز". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الراحل أحمد المهدي، فوازير مسلسليكو الفنان محمد هنيدي، ومن أهم أعماله أيضًا فيلم "بحر النجوم" الذي قامت ببطولته هيفاء وهبى ووائل كافوري وكارول سماحة، ومسلسل "عروس البحر"، ومسلسل "الجراج"

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