Advertisements

رجال طائرة الأهلي.. المارد الأحمر يعلن ضم محمد محسن

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب محمد محسن للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لـ «رجال طائرة الأهلي» بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام لـ«رجال طائرة الأهلي» لمدة 4 مواسم، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني للفريق.

وأضاف عبدالقادر إن التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، والحصول على موافقة مجلس إدارة النادي، في ضوء الجهود التي يبذلها المجلس لدعم كافة الفرق الرياضية بالنادي.

وأشار عبدالقادر الى إن هناك اهتماما كبيرا بتوفير كافة متطلبات الأجهزة الفنية من صفقات ومعسكرات إعداد وغيرها، استعدادا للموسم المقبل من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجال طائرة الأهلي المارد الأحمر يعلن ضم محمد محسن

أخبار تهمك

إيهاب جلال يقرر رحيل لاعب الأهلي من الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..وفاة المخرج أحمد المهدي

منذ أقل من ساعتين

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ ساعتين

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال يكشف مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن المعاشات

منذ أقل من ساعتين

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يدرس التخلص من نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

الإصابة تحرم نجم هولندا من إكمال يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

«معرف» ينضم لرجال «يدّ للأهلي» لمدة موسمين

طارق الغنام يجدد عقده مع الأهلي

‎الأهلي يتعاقد مع الروسي بيرتسيف لتدعيم رجال الطائرة

رسميًا.. الأهلي يوقع عقدًا مع أحمد صلاح لتدعيم فريق «الطائرة»

الأهلي يضم "فلافيو" مدافع كوم حمادة 5 مواسم

الأهلي ينهي إجراءات ضم ابوالسعود لرجال الطائرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:59 ص

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

12:09 م

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى