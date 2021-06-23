رجال طائرة الأهلي.. المارد الأحمر يعلن ضم محمد محسن

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب محمد محسن للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لـ «رجال طائرة الأهلي» بداية من الموسم المقبل.





ووقع اللاعب على عقود الانضمام لـ«رجال طائرة الأهلي» لمدة 4 مواسم، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني للفريق.





وأضاف عبدالقادر إن التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، والحصول على موافقة مجلس إدارة النادي، في ضوء الجهود التي يبذلها المجلس لدعم كافة الفرق الرياضية بالنادي.





وأشار عبدالقادر الى إن هناك اهتماما كبيرا بتوفير كافة متطلبات الأجهزة الفنية من صفقات ومعسكرات إعداد وغيرها، استعدادا للموسم المقبل من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات.



