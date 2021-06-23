هجوم بطائرة مسيرة على شركة لصناعة لقاح كورونا في إيران

تعرضت شركة صناعة لقاح "بركت" المضاد لفيروس كورونا في إيران، لهجوم بطائرة مسيرة، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة "إيلنا" الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن الهجوم ضرب نقطة مجاورة للشركة من دون إحداث أي أضرار.

وقد حذفت وكالة "إيلنا"، خبر الهجوم من موقعها من دون تقديم أي توضيح، بعد نشره بمدة قصيرة.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية، بدأت يوم السبت 12 يونيو الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".

وقد أنتجت شركة "بركت"، نهاية الشهر الماضي، مليون جرعة من اللقاح المحلي.