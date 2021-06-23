14 قناة مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد فرنسا في يورو 2020





يتأهب عشاق كرة القدم العالمية في الشرق الأوسط خلال الساعات القادمة مواجهة البرتغال ضد فرنسا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد بوشكاش أرينا لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الفرنسي تلك المواجهة في المركز الأول برصيد أربعة نقاط من مباراتين فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.





ويُمكن مشاهدة تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي فيما ستنقل عبر 14 قناة أخرى وهم :-





Sky Sport Uno Italia

ANT 1 (Greece)

RTE Two

HRT 2 HD

1TV Georgia

beIN Sports FR HD 1

TVP 1 HD

TVP Sport HD

SuperSport HD 2 alb

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 3 Max

Sky Sport Football Italia

beIN Sports Connect