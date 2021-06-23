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14 قناة مفتوحة تنقل مباراة البرتغال ضد فرنسا في يورو 2020
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:30 م
محمد أيمن
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يتأهب عشاق كرة القدم العالمية في الشرق الأوسط خلال الساعات القادمة مواجهة البرتغال ضد فرنسا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد بوشكاش أرينا لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الفرنسي تلك المواجهة في المركز الأول برصيد أربعة نقاط من مباراتين فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.
ويُمكن مشاهدة تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي فيما ستنقل عبر 14 قناة أخرى وهم :-
Sky Sport Uno Italia
ANT 1 (Greece)
RTE Two
HRT 2 HD
1TV Georgia
beIN Sports FR HD 1
TVP 1 HD
TVP Sport HD
SuperSport HD 2 alb
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 3 Max
Sky Sport Football Italia
beIN Sports Connect
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