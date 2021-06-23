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محمد محسن يعبر عن سعادته بارتداء قميص النادي الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر محمد محسن، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي،  عن سعادته بارتداء قميص الفريق، لافتا إلى إنه يتطلع إلى تقديم أداء مميز وأن يكون إضافة حقيقية لـ«رجال طائرة الأهلي» في الموسم الجديد.

وأوضح أنه لم يتردد على الإطلاق في قبول عرض الأهلي رغم امتلاكه لعروض من  أندية أوروبية، خاصة أنه يعرف جيدا مدى جماهيرية وتاريخ النادي، والنجاحات القياسية لفريق «رجال طائرة الأهلي»، وأنه يسعى لأن يكون أحد أفراد منظومة كرة الطائرة بالنادي.

وقال محمد محسن: "وقعت اليوم على عقود اللعب لـ«رجال طائرة الأهلي» في حضور الكابتن رؤوف عبدالقادر والكابتن محمد مصيلحي وهما أسطورتان في كرة الطائرة وأعتبر ذلك بداية لتجربة مهمة للغاية أتمنى التوفيق خلالها".

وأشار محسن إلى إن طموحاته مع «رجال طائرة الأهلي» بلا حدود، ويطمح لتحقيق كل البطولات مع الفريق وأن يكون له دور في تحطيم الأرقام القياسية وكتابة تاريخ كبير لنفسه بقميص الأهلي، مؤكدا أنه يثق بشدة في أن كافة مقومات النجاح موجودة داخل النادي، وأن اللعب للأهلي شرف لأي كبير وبوابة لكتابة تاريخ مشرف من البطولات.

وأضاف :"علاقتي مميزة بكل لاعبي «رجال طائرة الأهلي» خاصة أننا نتواجد سويًا في معسكرات المنتخب الوطني، وهو ما يجعلني متفائل للغاية بان أنسجم بسرعة داخل الأجواء، كما أن الكابتن محمد مصيلحي يجيد التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية".

وأكد محسن أن المنافسة داخل فريق«رجال طائرة الأهلي» لن تكون سهلة في ظل وجود مجموعة من أفضل اللاعبين في مركزه، لذلك سيقاتل ليقدم أفضل ما لديه حتى يكون إضافة حقيقية للفريق، كما توقع أن تكون المنافسة في الموسم المقبل قوية بين جميع الأندية.

ووجه محسن رسالة لجماهير الأهلي مؤكدا اعتزازه وتقديره للاشادة التي وصلته خلال الساعات الماضية، و يتطلع لأن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يتوج مع «رجال طائرة الأهلي» بكل البطولات من أجل إسعاد جماهير النادي في كل مكان.

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